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Samsun'da kargoyla gönderilen koliden uyuşturucu çıktı

Samsun'da, kargoyla gönderilen kolide uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ajans Haberleri
  • 09.03.2024 13:09
  • Giriş: 09.03.2024 13:09
  • Güncelleme: 09.03.2024 13:09
Kaynak: AA
Samsun'da kargoyla gönderilen koliden uyuşturucu çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün kargoyla getirttiği uyuşturucuyu piyasaya sürmeye hazırlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda kargoyla gelen kolide uyuşturucuyu temin eden V.U. ve A.K'yi suçüstü yakaladı.

Kargo paketi ve zanlıların ikametlerindeki aramada, 4 bin 421 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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