Samsun'da kayıp kadının cesedi bulundu

Samsun'un Canik ilçesinde 17 Mayıs gece saatlerinden bu yana haber alınamayan Türkan Yener'in (85) cansız bedeni kaybolduğu yere yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki derede bulundu.

Kadın
  20.05.2026 12:11
  • Giriş: 20.05.2026 12:11
  • Güncelleme: 20.05.2026 12:15
Kaynak: AA
Samsun'un Canik ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan yaşlı kadın, derede ölü bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaleboğazı Mahallesi'nde 17 Mayıs gece saatlerinden bu yana haber alınamayan Türkan Yener'in (85) yakınlarının kayıp ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Yener'i kaybolduğu yere yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki derenin içinde hareketsiz buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Yener'in cesedi, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü.

