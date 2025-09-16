Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Samsun'da kereste fabrikasında yangın

Samsun’un Tekkeköy ilçesi Örnek Sanayi Bölgesinde bulunan bir kereste fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor..

Güncel
  • 16.09.2025 23:07
  • Giriş: 16.09.2025 23:07
  • Güncelleme: 16.09.2025 23:13
Kaynak: DHA
Samsun'da kereste fabrikasında yangın
Fotoğraf: DHA

Samsun’un Tekkeköy ilçesi Örnek Sanayi Bölgesinde bulunan bir kereste fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın saat 20.30 sıralarında Tekkeköy ilçesinde Örnek Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir kereste fabrikasında çıktı.

Fabrikadan yükselen duman ve alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yanıcı ve ahşap malzemeler nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü.

KONTROL ALTINA ALMA ÇABALARI SÜRÜYOR

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler onlarca metre yüksekliğe ulaştı, gökyüzü kara bulutla kaplandı.

Polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

BirGün'e Abone Ol