Samsun'da kereste fabrikasındaki yangın 2,5 saatte kontrol altına alındı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Kirazlık mevkisindeki Örnek Sanayi Sitesi'nde bir kereste fabrikasında çıkan yangına, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Emniyet Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile ilçe belediyelerine ait tankerlerle müdahale edildi.

Polis, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Yangın, yaklaşık 2,5 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı.

Fotoğraf: AA

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Tavlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kereste fabrikasındaki yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Bütün ekiplerimiz güzel bir çalışma yaptı. Büyükşehir Belediyemiz, AFAD ekipleri, ilçe belediyeleri, İl Emniyet Müdürlüğü'müzün TOMA'ları koordine oldu. Çarşamba Havalimanı'ndan köpüklü itfaiye aracı geldi. Orman işletme ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Geçmiş olsun" dedi.