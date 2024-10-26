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Samsun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı

Ajans Haberleri
  • 26.10.2024 12:21
  • Giriş: 26.10.2024 12:21
  • Güncelleme: 26.10.2024 12:24
Kaynak: AA
Samsun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı

Samsun'un Atakum ve Terme ilçelerinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il geneli ve ilçelerde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Atakum ve Terme ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, hırsızlık suçlarından 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.İ. ile 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan İ.D'yi yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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