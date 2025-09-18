Samsun'da kökünden kopan ağaç otomobilin üzerine devrildi
Kaynak: AA
SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde kaldırımdaki ağaç, otomobilin üzerine düştü.
Kılıçdede Mahallesi Abdulhakhamit Caddesi kenarındaki ağaç kökünden koparak devrildi.
Ağacın üzerine düştüğü, Mustafa Kocaman'a ait park halindeki 55 ANK 590 plakalı otomobilde hasar oluştu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, ağacı devrildiği yerden kaldırmak için çalışma başlattı.