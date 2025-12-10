Samsun'da kolunu silaj makinesine kaptıran çocuk hayatını kaybetti
Samsun’un Tekkeköy ilçesinde 10 yaşındaki Miraç Köse, silaj makinesine kolunu kaptırarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kolunu silaj makinesine kaptıran çocuk hayatını kaybetti.
Yeni Büyüklü Mahallesi'nde Miraç Köse (10), evlerin üst tarafındaki ahırın önünde bulunan silaj makinesine çalıştığı sırada kolunu kaptırdı.
Babasının haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Köse'nin Büyüklü Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.
SİLAJ MAKİNESİ NEDİR?
Silaj makinesi, tarladaki yeşil bitkileri en uygun şekilde hasat edip hayvan beslenmesine hazır hale getirilmesine yardımcı olur.