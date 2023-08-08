Samsun'da köprüden düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Samsun'un Bafra ilçesinde köprüden dereye düşen otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Ayşe Kavaklı’nın (58) kullandığı otomobil, Kozağzı mevkisinde, su akışı olmayan Çayağzı Deresi'nin köprü korkuluğunun baş kısmına çarparak yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü.
Kaza sesini duyarak olay yerine gelen vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüsü ile araçta bulunan Duygu Kaya (38), Beray Aksen Kaya (11) ve 8 aylık Çağan Enes Kaya yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.