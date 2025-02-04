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Samsun'da kum ocağında iş cinayeti: Kepçe operatörü hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan Asya Kum Ocağı’nda saat 08.00 sıralarında devrilen iş makinesinin altında kalan Mustafa Büyükektaş isimli işçi hayatını kaybetti.

Çalışma Yaşamı
  • 04.02.2025 11:36
  • Giriş: 04.02.2025 11:36
  • Güncelleme: 04.02.2025 11:40
Kaynak: İHA
Samsun'da kum ocağında iş cinayeti: Kepçe operatörü hayatını kaybetti

Samsun’da kum ocağında devrilen iş makinesinin altında kalan operatör hayatını kaybetti.

Olay, saat 08.00 sıralarında Bafra ilçesinde Asar Mahallesi Zahana mevkisindeki Asya Kum Ocağı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Büyükektaş’ın (50) kullandığı kepçe çalışma sırasında devrildi.

Kepçenin altında kalan Büyükektaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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