Samsun'da kumar oynayan 13 kişiye 120 bin 211 lira ceza kesildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, kumar oynayan 13 kişiye 120 bin 211 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, il genelinde kumar oynanmasının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, kahvehane, lokal ve bir adrese düzenledikleri operasyonda 13 kişinin kumar oynadığını tespit etti.

"Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adreslerdeki iş yeri sorumluları H.D. (45), Ç.Ç. (48) ve A.K. (40) hakkında adli işlem başlatan ekipler, kumar oynayan 13 kişiye toplam 120 bin 211 lira ceza uyguladı.

Operasyonda, masalar üzerinde bulunan ve kumarda kullanıldığı değerlendirilen paraya da el konuldu.