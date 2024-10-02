Samsun'da KYK yurdunda intihar

Samsun'da PDR mezunu genç KYK yurdunda pencereden atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan KYK Cemal Safi Erkek Öğrenci Yurdu’nda saat 15.30 sıralarında meydana geldi. OMÜ PDR bölümünden yeni mezun olduğu öğrenilen Doğuş Can Kavaklı (22), eşyalarını toplamak için KYK yurduna geldi. Yurda gelen öğrenci bilinmeyen bir nedenle pencere kenarına koyduğu sandalyeye çıkarak 6. kattan aşağı atladı. Mezun genç olay yerinde hayatını kaybetti.

Gencin cansız bedeni Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.