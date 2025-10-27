Samsun'da maden tepkisi: Halk Dürtmen Dağı için sokağa çıktı

Kanadalı Centerra Gold şirketinin Dürtmen Dağı’nda planladığı maden arama çalışmaları protesto edildi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde SASKİ Şube Müdürlüğü önünde toplanan çok sayıda protestocu, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Protestocular, yürüyüş boyunca "Dürtmen vatandır" sloganları attı. Bazı kent sakinleri de protestoculara balkonlarından alkışlarla destek verdi.

Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) Sözcüsü Adnan Korkmaz, yaptığı açıklamada, haziran ayında çıkarılan İklim Yasası ve Temmuz'daki maden yasasının, yabancı şirketlerin talebiyle hazırlandığını ve çevre tahribatını artırdığını belirtti.

"BÖLGENİN HAYAT DAMARI"

Korkmaz, "On yıllardır madencilik yapılıyor ama zenginleşen biz değiliz. Toprağımız, suyumuz ve havamız geri dönüşü olmayan bir tahribatla karşı karşıya" dedi. Korkmaz, çevre ve gelecek nesiller için mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

CHP Alaçam İlçe Başkanı Fuat Canbaz da "Sermayenin cennet vatanımıza saldırılarına dur demek için bir aradayız. Dürtmen Yaylası bölgenin hayat damarıdır, kesilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Sinop Nükleer Karşıtı Platformu Üyesi Hale Onur Erdoğan "Asıl mesele kararlılıkla mücadele etmek; Kanadalı şirketleri bölgeye sokmamak ve vatan topraklarını korumak için tüm gücümüzle çalışmalıyız" diye konuştu.

Dürtmen Vatandır Platformu Sözcüsü Hasan Uslu ise "Halkın yüzde 90'ı bu işe karşı. Mücadelemizi, resmi kurumlardan 'Dürtmen Maden Sahası olmayacak' açıklaması gelene kadar sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.