Samsun'da mesire alanındaki sincaplar görüntülendi

SAMSUN (AA) - Samsun'un Alaçam ilçesindeki Alaçam Belediyesi Geyikkoşan Mesire Alanı'nda, yiyecek arayışındaki sincaplar görüntülendi.

İçinde piknik masaları, oyun parkı ve Geyikkoşan Baba Türbesi bulunan mesire alanı ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Yüksek ağaçlara sahip mesire alanı sincap varlığı ile dikkat çekiyor.

Ağaçlar arasında hareket eden ve yiyecek arayan sincapların sevimli halleri ise sonbaharın renkleriyle bütünleşerek güzel manzaralar oluşturuyor.