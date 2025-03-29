Samsun'da mezarlık ziyaretinde kavga: 4 yaralı
Samsun’un Çarşamba ilçesinde bayram öncesi mezarlık ziyareti yapan iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Göğceli Mezarlığı’ndaki olayda 2’si kadın 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
Samsun'un Çarşamba ilçesinde mezarlık ziyareti yapan aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2'si kadın 4 kişi yaralandı.
Göğceli Mezarlığı'na bayram öncesi ziyarete gelen iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada isimleri henüz belirlenemeyen 2'si kadın 4 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.