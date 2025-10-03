Samsun'da mezarlıktaki ağaçlar satışa çıktı: 4 bin 566 ağaç kesilecek

Samsun Büyükşehir Belediyesi, mülkiyetindeki mezarlıklarda bulunan 4 bin 566 ağacı kesip satma kararı aldı.

Belediye, ağaçların mezar taşlarına zarar verdiğini öne sürerken, satış bedeli 1 milyon 976 bin TL olarak belirlendi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait mezarlıklarda bulunan toplam 4 bin 566 ağacı ihaleyle satışa çıkardığını duyurdu.

Belediye, ağaçların mezar taşlarına ve alanlarına zarar verdiği gerekçesiyle, kesim ve satış işlemlerinin açık teklif usulüyle yapılacağını açıkladı.

Çam grubu olarak kaydedilen ağaçların peşin satış bedeli 1 milyon 976 bin TL olarak belirlendi.

İhalenin, 9 Ekim Perşembe günü saat 14.30’da Samsun Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binasında yapılacağı bildirildi.