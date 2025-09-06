Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
Kaynak: AA
Samsun'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Berat H'nin kullandığı, Samsun Büyükşehir Belediyesine ait 55 LZ 173 plakalı minibüs ile Samet A. idaresindeki 34 HEZ 632 plakalı otomobil, Toybelen Mahallesi Elbistan Caddesi Toybelen Sanayi Sitesi karşısında çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Murat A, Anıl D. ve Samet T. yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Samet T'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

