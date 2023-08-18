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Samsun'da minibüsün çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 18.08.2023 03:04
  • Giriş: 18.08.2023 03:04
  • Güncelleme: 18.08.2023 03:04
Kaynak: AA
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Samsun'da minibüsün çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde minibüsün çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Samsun-Ordu kara yolu Beylerce mevkisinde "U" dönüşü yapmak isteyen Ercan K. idaresindeki HP EC 55 yabancı plakalı minibüs, Çarşamba istikametine seyreden Yunus Emre T. kontrolündeki 55 PB 204 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Zeynep T. yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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