Samsun'da motosiklet ve ATV hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde motosiklet ve ATV hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bursa ve Yalova'dan motosiklet ve ATV'lerin çalınıp motor ve şasi numaralarının kazındıktan sonra Vezirköprü ilçesinde satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Motosiklet ve ATV'leri çaldığı iddia edilen Ü.Y. Bursa'da, S.Z. ise Vezirköprü ilçesinde gözaltına alındı.

Operasyonda çalıntı olduğu tespit edilen 13 motosiklet ile 4 ATV de ele geçirildi.