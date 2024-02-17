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Samsun'da motosiklet ve ATV hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde motosiklet ve ATV hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Ajans Haberleri
  • 17.02.2024 20:17
  • Giriş: 17.02.2024 20:17
  • Güncelleme: 17.02.2024 20:17
Kaynak: AA
Samsun'da motosiklet ve ATV hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bursa ve Yalova'dan motosiklet ve ATV'lerin çalınıp motor ve şasi numaralarının kazındıktan sonra Vezirköprü ilçesinde satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Motosiklet ve ATV'leri çaldığı iddia edilen Ü.Y. Bursa'da, S.Z. ise Vezirköprü ilçesinde gözaltına alındı.

Operasyonda çalıntı olduğu tespit edilen 13 motosiklet ile 4 ATV de ele geçirildi.

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