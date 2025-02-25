Samsun'da motosiklet ve motokuryelerin trafik kısıtlaması sona erdi

SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Orhan Tavlı, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet ve motokuryelere uygulanan trafiğe çıkma kısıtlamasının kaldırıldığını bildirdi.

Vali Tavlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet aracı ve motokuryelere uygulanan trafiğe çıkış kısıtlaması, yapılan değerlendirmeler sonucunda; bugün saat 11.00 itibarıyla sona erdi. İlimiz genelinde ana arterler trafiğe tamamen açık olmakla birlikte ara yollarda yer yer görülmeye devam eden buzlanma ve don riski nedeniyle sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşımaktadır."

Kentte etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 21 Şubat'ta motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkmaları yasaklanmıştı.