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Samsun'da öğrenci servisi devrildi: 9 yaralı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde öğrenci servisinin şarampole devrildiği kazada 7'si öğrenci 9 kişi yaralandı.

Güncel
  • 22.10.2024 13:02
  • Giriş: 22.10.2024 13:02
  • Güncelleme: 22.10.2024 13:03
Kaynak: İHA
Samsun'da öğrenci servisi devrildi: 9 yaralı
Fotoğraf: İHA

Samsun'un Vezirköprü ilçesi Susuz Mahallesi'nde servis minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada 7'si öğrenci, servis şoförü ve 1 görevli olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Vezirköprü ve Durağan devlet hastanelerine kaldırıldı.

Öte yandan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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