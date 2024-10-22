Samsun'da öğrenci servisi devrildi: 9 yaralı

Samsun'un Vezirköprü ilçesi Susuz Mahallesi'nde servis minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada 7'si öğrenci, servis şoförü ve 1 görevli olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Vezirköprü ve Durağan devlet hastanelerine kaldırıldı.

Öte yandan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.