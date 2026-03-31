Samsun'da öğrencilerin bulunduğu midibüs devrildi: 11 kişi yaralandı
İstanbul'dan Ordu'nun Ünye ilçesine giden, sürücüsü henüz öğrenilemeyen Ünye Belediyesi'ne ait bir midibüs, Otogar yakınlarında devrildi. Olayda aralarında öğrencilerin de olduğu 11 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Samsun'un İlkadım ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre aralarında öğrencilerin de bulunduğu 11 kişi yaralandı.
İstanbul'dan Ordu'nun Ünye ilçesine giden, sürücüsü henüz öğrenilemeyen Ünye Belediyesi'ne ait bir midibüs, Otogar yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 11 kişi yaralandı.