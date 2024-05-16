Samsun'da okulda 'biber gazı topu' patladı: 25 öğrenci gazdan etkilendi
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Fatih Ortaokulu'nda bir öğrencinin okula götürdüğü 'biber gazı topu' patladı. Patlama nedeniyle gazdan etkilenen 25 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir okulda, öğrencinin getirdiği 'biber gazı topu'nun sınıfta patlaması sonucu gazdan etkilenen 25 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Fatih Ortaokulu'nda bir öğrencinin okula soktuğu 'biber gazı topu'nun teneffüste topla oynadığı sırada patlaması sonucu biber gazı sınıfa yayıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine emniyet güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sınıfta bulunan ve biber gazından etkilenen 25 öğrenci, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.