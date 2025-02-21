Samsun'da okulda öğrenciye taciz iddiası: Temizlik görevlisi tutuklandı

Samsun’da bir lisede görevli temizlik görevlisi, aynı okulda 14 yaşındaki kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Olay, Canik ilçesindeki bir lisede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, aynı lisede temizlik görevlisi olarak çalışan H.A.(31) okulda 14 yaşındaki kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınan H.A. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Polisteki sorgulanmasının ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edilen H.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.