Samsun'da ortaokulda gıda zehirlenmesi: 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Samsun'un Canik ilçesinde bulunan Hasköy Ortaokulu'nda öğrencilerden bazılarında kantinden yedikleri tavuk dürüm sonrası mide bulantısı ve karın ağrısı yaşandı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 öğrenci tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Samsun'da bir ortaokulda 4 öğrenci yedikleri yemekten sonra rahatsızlanınca gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Canik ilçesinde bulunan Hasköy Ortaokulu'nda öğrencilerden bazılarında kantinden yedikleri tavuk dürüm sonrası mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri oluşunca okula sağlık ekipleri çağrıldı.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 4 öğrenci, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.