Samsun'da otel odasında uyuşturucu satışı yapan şüpheliler yakalandı
Kaynak: AA
Samsun'da otel odasından uyuşturucu satışı yapan şüpheliler operasyonla suçüstü yakalandı.
Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde bir otelde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.
O.A, O.G, İ.S. ve Z.S. isimli kişilerin kaldığı otel odasında yapılan aramada, 880 gram sentetik uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, 0,38 gram eroin, 6 sentetik ecza maddesi, 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 9 tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan soruşturma başlatıldı.