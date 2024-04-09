Samsun'da otomobil elektrik direğine çarptı, 4 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan göre, N.A. (37) idaresindeki 34 ZL 1216 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Z.A. (32), D.K. (50) ve Y.K. (16) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Z.A. burada yapılan müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.