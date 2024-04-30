Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Samsun'da otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bisikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 30.04.2024 21:41
  • Giriş: 30.04.2024 21:41
  • Güncelleme: 30.04.2024 21:41
Kaynak: AA
Samsun'da otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Salıpazarı-Ayvacık kara yolun TOKİ Köprüsü mevkisinde S.K. (32) idaresindeki 35 BMD 986 plakalı otomobil ile bisikletli B.A. (45) çarpıştı.

Kazada, bisiklet kullanıcısı ile otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bisiklet sürücüsünün durumunun ciddiyeti koruduğu öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol