Samsun'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Samsun'un Havza ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

Enes Altınsoy (26) idaresindeki otomobil, Karşıyaka Mahallesi'nde Ramazan Bozkurt'un kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kaldırıma çıkan otomobil, bir evin bahçe duvarına çarparak durdu.

Otomobilde sıkışan sürücü Altınsoy ile eşi Elif (28) ve 2 aylık bebekleri Muhsin Alperen Altınsoy, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralılar, Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.