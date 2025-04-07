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Samsun'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 07.04.2025 16:25
  • Giriş: 07.04.2025 16:25
  • Güncelleme: 07.04.2025 16:25
Kaynak: AA
Samsun'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Ayvacık ilçesinden Çarşamba ilçesine giden Veysel S. (53) idaresindeki 55 RY 353 plakalı otomobil, Baraj Yolu Caddesi Şükür Camisi önünde Fatih U. (29) idaresindeki 28 ACE 489 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, sürücülerle araçlardaki yolculardan Hatice S. (44), Yasemin U. (26) , Fırat U. (5) ve Hazal U. (4) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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