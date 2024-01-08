Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı
Kaynak: İHA
Samsun 19 Mayıs ilçesinde otomobilin takla attığı kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Samsun-Sinop yolu Tepeköy mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Samet Erol (52) idaresindeki 55 AGA 097 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Ters dönen araçta yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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