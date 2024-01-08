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Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 08.01.2024 12:20
  • Giriş: 08.01.2024 12:20
  • Güncelleme: 08.01.2024 12:21
Kaynak: İHA
Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Samsun 19 Mayıs ilçesinde otomobilin takla attığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop yolu Tepeköy mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Samet Erol (52) idaresindeki 55 AGA 097 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Ters dönen araçta yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. 

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