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Samsun'da otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Ajans Haberleri
  • 06.07.2024 14:28
  • Giriş: 06.07.2024 14:28
  • Güncelleme: 06.07.2024 14:28
Kaynak: AA
Samsun'da otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

B.K'nin kullandığı 35 SH 656 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Sokak ile Arif Sokak'ın kesişimindeki bölgede oynayan 2 yaşındaki Bekirhan Bakırcı'ya çarptı.

Sağlık ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırılan küçük çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü B.K, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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