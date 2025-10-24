Giriş / Abone Ol
Samsun'da otomobilin çarptığı çocuklardan birisi hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde, otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 2 çocuktan 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.İRİNİN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

  • 24.10.2025 21:54
Kaynak: AA
FOTOĞRAF: AA

Samsun'un Bafra ilçesinde, otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 2 çocuktan 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mustafa Hanefi Ş. (29) yönetimindeki 06 AJ 9607 plakalı otomobil, Samsun-Sinop karayolu Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Birkan C'nin (14) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

2 KİŞİYE ÇARPTI

Kazada elektrikli bisikletin sürücüsü ile yanında bulunan Ashaf Eren (13) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Eren, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mersinde bir kişi ölü bulundu
