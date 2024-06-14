Samsun'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
Kaynak: AA
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Muammer Keskin (32) yönetimindeki plakasız motosiklet, Samsun-Sinop kara yolu Çetinkaya Mahallesi'nde Gökhan Egemen K'nin kullandığı 55 JA 359 plakalı otomobile arkadan çarparak devrildi.
Bu sırada arkadan gelen Ahmet K. idaresindeki 55 HC 818 plakalı otomobil, Keskin'e çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.