Samsun'da otomobilin çarptığı yaya hastanede öldü
Kaynak: AA
Samsun'un Atakum ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
K.Ç'nin (27) kullandığı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Halim (74) ile eşi Gülnaz Bekiroğlu'na (64) çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Halim Bekiroğlu, yaşamını yitirdi.
Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Halim Bekiroğlu'nun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Bekiroğlu'nun babası olduğu öğrenildi. OMÜ'den de baş sağlığı mesajı yayımlandı.