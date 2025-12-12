Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Samsun'da otomobilin çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede öldü

Ajans Haberleri
  • 12.12.2025 17:22
  • Giriş: 12.12.2025 17:22
  • Güncelleme: 12.12.2025 17:22
Kaynak: AA
Samsun'da otomobilin çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede öldü

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

H.K.K'nin (36) kullandığı 55 AHK 635 plakalı otomobil, Yenimahalle Mahallesi Atakent Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Dursun Sayın'a (72) çarptı.

Ağır yaralanan Sayın, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.

Sayın, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BirGün'e Abone Ol