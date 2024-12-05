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Samsun'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 05.12.2024 13:27
  • Giriş: 05.12.2024 13:27
  • Güncelleme: 05.12.2024 13:27
Kaynak: AA
Samsun'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

K.E'nin (23) kullandığı otomobil, Yaşardoğu Mahallesi Gazi Ethem Paşa Caddesi ile Gemlik Sokak kesişiminde, Recep Kara (19) idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kara, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü K.E ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.​​​​​

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