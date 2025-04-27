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Samsun'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 27.04.2025 22:42
  • Giriş: 27.04.2025 22:42
  • Güncelleme: 27.04.2025 22:43
Kaynak: AA
Samsun'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

SAMSUN (AA) - Samsun’un Çarşamba ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kirazlıkçay Mahallesi Değirmenbaşı Caddesi'nde E.S. idaresindeki 55 ARG 345 plakalı otomobil, iş yeri otoparkından yola çıkan M.K. (29) idaresindeki 55 ARM 344 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kaza sonucu devrilen motosikletin sürücüsü M.K. ile motosiklette yolcu olarak bulunan S.K. (29) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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