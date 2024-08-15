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Samsun'da özel harekat polisi yanlışlıkla kendini vurdu

Ajans Haberleri
  • 15.08.2024 15:39
  • Giriş: 15.08.2024 15:39
  • Güncelleme: 15.08.2024 15:39
Kaynak: AA
Samsun'da özel harekat polisi yanlışlıkla kendini vurdu

Samsun'un Atakum ilçesinde özel harekat polisi beylik tabancasıyla çalışırken yanlışlıkla kendisini yaraladı.

Yenimahalle Mahallesi Fatih Caddesi'nde tek başına ikamet eden İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Bölge Müdürlüğünde görevli polis memuru Alparslan G.(26) beylik tabancasıyla "kuru tetik" çalıştığı sırada sol omuz kısmından kendini yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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