Samsun'da park halinde alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde hafif ticari araçta çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Selahiye Mahallesi, Kır Sokak'taki bir apartmanın önünde park halinde bulunan araçtan henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın aracın bulunduğu binaya sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Araç yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Yangın, cep telefonuyla görüntülendi.