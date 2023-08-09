Samsun'da patoza düşen kadın, hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
Samsun’un Havza ilçesinde dengesini kaybedip patoza düşen Züleyha Gün (42), hayatını kaybetti.
Olay, Havza ilçesine bağlı Çelikalan Mahallesi’nde meydana geldi. Züleyha Gün, samanlıktaki buğday saplarını patoza atarken dengesini kaybedip, içine düştü.
Çığlık seslerini duyan yakınları patozu durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince patozdan çıkartılan Gün’ün hayatını kaybettiği tespit edildi.
Züleyha Gün’ün cenazesi Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.