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Samsun'da patoza düşen kadın, hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 09.08.2023 15:52
  • Giriş: 09.08.2023 15:52
  • Güncelleme: 09.08.2023 15:53
Kaynak: DHA
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Samsun'da patoza düşen kadın, hayatını kaybetti

Samsun’un Havza ilçesinde dengesini kaybedip patoza düşen Züleyha Gün (42), hayatını kaybetti.

Olay, Havza ilçesine bağlı Çelikalan Mahallesi’nde meydana geldi. Züleyha Gün, samanlıktaki buğday saplarını patoza atarken dengesini kaybedip, içine düştü.

Çığlık seslerini duyan yakınları patozu durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince patozdan çıkartılan Gün’ün hayatını kaybettiği tespit edildi.

Züleyha Gün’ün cenazesi Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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