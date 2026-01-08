Samsun'da rüzgarda devrilen ağaç iki araca zarar verdi

Giriş / Abone Ol
  08.01.2026 11:12
  Giriş: 08.01.2026 11:12
  Güncelleme: 08.01.2026 11:13
Kaynak: AA
SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir ağaç caddeye devrildi.

100. Yıl Bulvarı'nda park halindeki boş servis aracı ile yoldan geçen otomobilin üzerine devrilen ağaç hasara yol açtı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bulvar polis ekiplerince trafiği kapatıldı. İtfaiye ekipleri ve Samsun Büyükşehir Belediyesi görevlileri ağacı parçalara bölerek yoldan kaldırdı.

Yara almayan otomobil sürücüsü, tavanında hafif çökmeler oluşan aracıyla bölgeden uzaklaştı.

