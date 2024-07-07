Samsun'da sağanak: Caddeler göle döndü, iş yerlerini su bastı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde etkili olan sağanak yağış, şehrin birçok noktasında su baskınlarına sebep oldu.

Güncel 07.07.2024 09:11 Giriş: 07.07.2024 09:11

Güncelleme: 07.07.2024 09:16 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA