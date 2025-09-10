Samsun'da sağanak yağış etkili oldu
Kaynak: AA
SAMSUN (AA) - Samsun'da aniden bastıran gök gürültülü sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Merkez Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde akşam etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar zor anlar yaşadı.
Yağış nedeniyle oluşan su birikintileri yüzünden araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.
Tramvay seferlerinde aksamalar yaşandı.
Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Samsun çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların etkili olduğu kaydedildi.
Kuvvetli yağışın gece yarısına kadar etkili olacağı belirtilen açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.