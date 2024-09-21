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Samsun'da sahte kimlikle sınava giren 4 kişi yakalandı

Samsun'da sahte kimlikle başkalarının yerine SRC (ticari araç kullanım belgesi) sınavına giren 4 kişi gözaltına alındı.

Güncel
  • 21.09.2024 21:58
  • Giriş: 21.09.2024 21:58
  • Güncelleme: 21.09.2024 22:01
Kaynak: AA
Samsun'da sahte kimlikle sınava giren 4 kişi yakalandı

Samsun'da gerçekleştirilen SRC sınavına giren bazı adayların durumundan şüphelenen sınav gözetmenleri, durumu polise bildirdi.

Sınav merkezine gelen ekipler, A.P. (39), H.K. (25), A.K. (27) ve A.T'nin (18) farklı ilden gelip sahte kimlik düzenleyerek başkalarının yerine sınava girdiğini tespit etti.

"Joker" diye tabir edilen 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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