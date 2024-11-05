Samsun'da sahte kiralık ev ilanıyla dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı

Samsun'da sahte kiralık ev ilanı vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekiplerince gözaltına alınan D.A. (22), C.K. (24) ve E.Ş'nin (24) işlemleri tamamlandı.

E.Ş. ifadesinin ardından emniyetten serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen D.A. ile C.K. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Emlakçıların internet sitelerindeki üyelik hesaplarının ele geçirilip sahte kiralık ev ilanı verilerek dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatılmış, 2 Kasım'da düzenlenen operasyonda D.A, C.K. ve E.Ş. gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin Samsun, Gaziantep, Yalova, Manisa, Bolu, İzmir, Çorum, Balıkesir ve Kayseri'de 20 kişiyi sahte ilanlarla yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı tespit edilmişti.