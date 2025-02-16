Samsun'da şarampole devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Samsun'da şarampole devrilen traktördeki 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Büyükkırık Mahallesi'nde Turan T. (60) yönetimindeki traktör, Başalan mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, traktörde bulunan Mehmet Ç. (39) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan, sürücü Turan T, Abdullah S, Fahri E. ve Metin Ç, Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı sürücü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.