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Samsun'da şarampole düşen traktörün sürücüsü ağır yaralandı

Ajans Haberleri
  • 12.10.2024 15:38
  • Giriş: 12.10.2024 15:38
  • Güncelleme: 12.10.2024 15:39
Kaynak: AA
Samsun'da şarampole düşen traktörün sürücüsü ağır yaralandı

Samsun'un Yakakent ilçesinde şarampole düşen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

Kayalı Mahallesi'nde 26 yaşındaki Hasan D'nin kullandığı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarla yolundan şarampole düştü.

Araçtan savrulan sürücü yaralandı.

Köylülerin ihbarı üzerine kaza yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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