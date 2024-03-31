SAMSUN'DA Seçmenler sandık başında

Samsun'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi sabah saat 08.00 itibariyle başladı.

Samsun'da il genelinde toplam 1 milyon 38 bin 91 seçmen, 3 bin 656 sandıkta oylarını kullanmak için sandık başına gitti.

Seçmenler, büyükşehir belediye başkanlığı için beyaz oy pusulası, ilçe belediye başkanlığı için mavi oy pusulası, belediye meclis üyeliği için ise sarı oy pusulasını alarak sandığa gitti.

Vatandaşlar muhtar seçimi için hazırlanan pusulalar ile birlikte oy pusulalarını zarflara yerleştirdi ve oylarını kullandı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oy verme işlemi, 17.00 itibariyle sona erecek. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Samsun’da seçim güvenliğinin sağlanması amacıyla 4 bin 634 personel görev aldı.