Samsun'da servis ile otomobil çarpıştı: 9’u öğrenci 13 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen öğrenci servisi ile otomobil, Derecik Mahallesi'nde 1271. ve 1386. caddelerin birleştiği kavşakta çarpıştı.

Kazada servis sürücüsü, araçta bulunan görevli ve 9 öğrencinin yanı sıra otomobildeki 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.