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Samsun'da seyir halindeyken alev alan karton yüklü tır yandı

Ajans Haberleri
  • 10.03.2025 14:56
  • Giriş: 10.03.2025 14:56
  • Güncelleme: 10.03.2025 14:56
Kaynak: AA
Samsun'da seyir halindeyken alev alan karton yüklü tır yandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da karton yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Samsun-Ankara kara yolu üzerindeki Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü Hacıömerli Denetim İstasyonu civarında seyir halindeki yabancı plakalı karton yüklü tır alev aldı.

Sürücüsünün yol kenarına çekerek indiği tırda alevler tüm aracı sardı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerce söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.

Sürücünün Tiflis'ten yüklediği yükü, Kayseri'ye götürdüğü öğrenildi.

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